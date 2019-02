Najbolj zdravi na svetu Španci, Slovenci na 24. mestu

New York, 26. februarja - Španci so glede na indeks tiskovne agencije Bloomberg najbolj zdrav narod na svetu in so s prvega mesta izrinili Italijane, ki so vodili leta 2017. Slovenija je po tem indeksu, ki ga Bloomberg izračuna na podlagi podatkov Svetovne zdravstvene organizacije, Svetovne banke in ZN, na 24. mestu, glede na prejšnjo raziskavo je napredovala za tri mesta.