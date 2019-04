Evropski parlament z ukrepi za usklajevanje dela in družinskega življenja

Bruselj, 4. aprila - Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Bruslju sprejeli več ukrepov za usklajevanje dela in družinskega življenja. Med njimi je najmanj 10 delovnih dni očetovskega dopusta, plačanega na ravni bolniškega dopusta, dva meseca plačanega neprenosljivega starševskega dopusta, pet dni letnega oskrbovalskega dopusta in prilagodljivi delovniki.