V EU dogovor o koordinaciji sistemov socialne varnosti

Bruselj, 20. marca - Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija so v torek dosegli dogovor, ki spreminja evropska pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti držav članic. Dogovor posodablja in varuje pravice državljank in državljanov v drugih državah članicah EU ter olajšuje sodelovanje med nacionalnimi organi.