V Mariboru z glasbo in besedo obeležili svetovni dan Romov

Maribor, 5. aprila - V Mariboru so danes z romsko glasbo, plesom in recitacijami obeležili svetovni dan Romov. Po besedah slavnostnega govornika, predsednika DZ Dejana Židana je to priložnost, da Romi opomnijo širšo javnost na edinstvenost romske kulture in hkrati opozorijo na še vedno prisotno diskriminacijo, s katero se soočajo na številnih področjih življenja.