V delu romske skupnosti nezadovoljni z letošnjim razpisom za sofinanciranje romskih organizacij

Ljubljana, 20. februarja - V Zvezi romske skupnosti Umbrella - Dežnik menijo, da so nekateri pogoji in merila, ki jih je Svet romske skupnosti postavil v javnem razpisu za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2019, nezakoniti in diskriminatorni. V svetu očitke zavračajo kot neutemeljene.