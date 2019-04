Mineva četrt stoletja od smrti Kurta Cobaina

Seattle, 5. aprila - Kurt Cobain še danes, ko mineva četrt stoletja od njegove smrti, velja za eno ključnih osebnosti seattlskega grunge gibanja. Skladbe, ki jih je prepeval kot frontman Nirvane - Smells Like Teen Spirit, Come As You Are in Lithium - so se zapisale v glasbeno zgodovino, še danes pa je na ulici moč srečati koga, katerega majico krasi Cobainova podoba.