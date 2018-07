Na Irskem razstava o otroštvu in mladosti Kurta Cobaina

Dublin, 19. julija - Na Irskem se lahko obiskovalci razstave seznanijo z otroštvom in mladostjo pevca skupine Nirvana Kurta Cobaina. Razstava Odraščanje Kurta Cobaina v mestu Newbridge prikazuje njegove fotografije iz otroštva ter osebne predmete, kot so oblačila, risbe in besedila, ki jih je ustvaril leta 1994 umrli zvezdnik grungea. Na ogled je do 30. septembra.