Na posvetu o dobrih in slabih plateh anonimnih prijav

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes gostilo posvet o preprečevanju diskriminacije z vidika anonimnih prijav. Razpravljavci so namenili pozornost tako dobrim kot slabim platem teh prijav, pri čemer so se strinjali, da je anonimnost pogosto posledica strahu prijavitelja, da bo sam postal žrtev diskriminacije.