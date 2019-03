S kampanjo niprav.si za pomoč LGBTI osebam, žrtvam sovraštva

Ljubljana, 12. marca - V okviru mednarodnega projekta Call it hate, katerega slovenska partnerja sta ljubljanska filozofska fakulteta in Legebitra, so razvili spletno stran niprav.si, s katero želijo LGBTI osebe, ki so žrtve sovraštva, podpreti pri iskanju informacij o možnih naslednjih korakih. Veliko tovrstnih dejanj namreč ostane neprijavljenih.