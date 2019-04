Podjetja do finančnih sredstev Sklada skladov tudi neposredno prek SID banke

Ljubljana, 3. aprila - SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja gospodarstva, samostojnih podjetnikov in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, širi dostop do posojil za raziskave, razvoj in inovacije. Od danes je sredstva v skupni vrednosti 42 milijonov evrov mogoče pridobiti tudi neposredno prek SID banke.