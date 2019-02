Manjša podjetja se financirajo večinoma s posojili

Ljubljana, 24. februarja - Mala in srednje velika podjetja v Sloveniji so se v letu 2018 v največjem deležu financirala s posojili in lizingom, sledili so zadržani dobički in prodaja sredstev, kaže raziskava Banke Slovenije. Podjetja ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja letos ne bo bistveno spremenilo.