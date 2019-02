Ministri EU o evropskem programu za raziskave in inovacije

Bruselj, 19. februarja - Svet EU za konkurenčnost je danes v Bruslju obravnaval predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa. Gre za evropski program za raziskave in inovacije, ki naj bi stekel z letom 2021. Zasedanja se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.