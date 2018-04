V Radovljici se začenja 7. festival čokolade

Radovljica, 20. aprila - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica ta konec tedna organizira tradicionalni, že 7. festival čokolade, ki se bo v Radovljici začel danes popoldan. Ključni del festivala ostaja ponudba čokolade in čokoladnih izdelkov, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi delavnice, koncerti, poulične predstave in športne aktivnosti.