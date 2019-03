Kandidatu za voznika globa zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih drog

Celje, 29. marca - Celjski prometni policisti so v sredo med poostrenim nadzorom šol vožnje na celjskem območju odkrili kandidata za voznika B kategorije, ki je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Ob tem so odkrili tudi nekatere druge manjše kršitve. Kandidatu so izrekli globo 1200 evrov, zoper šolo vožnje pa bodo izvedli prekrškovni postopek z izdajo odločbe.