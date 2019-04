Nekdanji vodilni v Zvonovih na sodišče zaradi zadeve Luka Zadar

Maribor, 3. aprila - Na mariborskem sodišču se več kot leto dni po predobravnavnem naroku, na katerem so vsi štirje zavrnili očitke, danes začenja sojenje nekdanjim vodilnim v propadlih cerkvenih holdingih Zvon Ena in Zvon Dva. Na zatožno klop bodo zaradi očitkov o zlorabi položaja sedli Ljubo Peče, Franc Ješovnik, Simon Zdolšek in Mateja Vidnar Stiplošek.