Trojica nekoč vodilnih v Zvonovih zanika krivdo, Pečeta ni bilo

Maribor, 10. januarja - Na današnjem predobravnavnem naroku zoper nekdanje vodilne v obeh propadlih cerkvenih holdingih Zvon Ena in Zvon Dva sta se na mariborskem sodišču pojavili dva od štirih obtoženih. Simon Zdolšek in Mateja Vidnar Stiplošek sta zanikala krivdo, Franc Ješovnik je to storil preko odvetnika, medtem ko je prvoobtoženi Ljubo Peče manjkal.