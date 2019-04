Nadzorniki SDH potrdili naložbeni načrt za Istrabenz Turizem

Ljubljana, 1. aprila - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je danes obravnaval naložbeni dokument za Istrabenz Turizem in upravi SDH predlagal, naj ga posreduje vladi v nadaljnjo obravnavo. V dokumentu to naložbo utemeljujejo s prikazom sinergij in ekonomskih učinkov konsolidacije te družbe z nekaterimi drugimi turističnimi družbami.