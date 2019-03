Nadzorniki SDH o uresničevanju strategije turizma

Ljubljana, 13. marca - Nadzorni svet SDH se je na današnji seji seznanil s postopki za pripravo naložbenega dokumenta glede naložbe v Istrabenz Turizem. Tega bo SDH pripravil do konca tega meseca, v njem pa bo to naložbo utemeljil s prikazom sinergij in ekonomskih učinkov konsolidacije te družbe z nekaterimi drugimi turističnimi družbami.