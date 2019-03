Finance o tem, da se je model začetne javne ponudbe kriptožetonov izpel (1. 4.)

Ljubljana, 31. marca - Rok Pikon v komentarju Kako so Mali junaki premagali slovenske ICO piše, da se je model initial coin offering, s katero so podjetja prek prodaje kriptožetonov zbirala denar, izpel. Leta 2017 in 2018 so bili pogovori, kako v Sloveniji zgraditi kriptodolino, Miro Cerar je plačeval s kriptovalutami, v Kranju pa so kriptovalutam postavili spomenik.