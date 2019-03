Delo o predsedniških volitvah v Ukrajini (1. 4.)

Ljubljana, 31. marca - Boris Čibej v komentarju Dobra volja je najbolja piše, da je Ukrajino pot na zahod privedla do vojne z vzhodom, zato ima to, kdo bo vodil njeno vojsko ter varnostno in mednarodno politiko, ogromen pomen ne le za Ukrajince, temveč za celotno mednarodno skupnost, zlasti pa staro celino.