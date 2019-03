V Turčiji lokalne volitve kot preizkus za Erdogana

Ankara, 31. marca - V Turčiji danes potekajo lokalne volitve, ki so predvsem barometer priljubljenosti predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in njegove Stranke za pravičnost in razvoj (AKP). V ospredju zanimanja je predvsem, kakšen rezultat bo stranka v luči vse večjega gospodarskega ohlajanja dosegla v večjih mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.