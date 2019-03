Po streljanju v Utrechtu trije pridržani

Utrecht, 19. marca - Po ponedeljkovem streljanju na tramvaju v nizozemskem Utrechtu, v katerem so bili ubiti trije ljudje, je policija pridržala tri osebe, ob glavnem osumljencu še dve osebi, stari 23 in 27 let. Kakšna je bila njuna morebitna vpletenost, niso sporočili, vsi trije pa ostajajo v priporu, poročajo tuje tiskovne agencije.