Za Bezosom po ugotovitvah preiskovalcev vohunili Savdijci

Washington, 31. marca - Savdske oblasti so vdrle v telefon prvega moža Amazona Jeffa Bezosa z namenom dostopa do njegovih zasebnih informacij, je ugotovil zasebni preiskovalec, najet za razjasnitev okoliščin primera, v katerem so se Bezosove intimne fotografije znašle v rokah tabloida. Dogajanje naj bi bilo povezano z umorom savdskega novinarja Džamala Hašodžija.