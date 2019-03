Bezos, Gates in Buffett ostajajo na vrhu Fobesove lestvice najbogatejših

New York, 5. marca - Ustanovitelj spletne trgovine Amazon Jeff Bezos ostaja najbogatejši človek na svetu in s 131 milijardami dolarjev premoženja tudi prvi na Forbesovi lestvici milijarderjev. V primerjavi s prejšnjim letom je premoženje povečal za 19 milijard dolarjev. Sledita mu ustanovitelj Microsofta Bill Gates in ameriški vlagatelj Warren Buffett.