Milan Zver nosilec skupne liste SDS in SLS za evropske volitve

Ljubljana, 30. marca - Nosilec skupne liste SDS in SLS za evropske volitve je sedanji evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS), ki je bil že na volitvah leta 2014 vodilni kandidat SDS. Drugo in tretje mesto zasedata evroposlanki SDS Romana Tomc in Patricija Šulin, četrto pa evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS), sta stranki danes sporočili na predstavitvi liste.