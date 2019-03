SDS in SLS bosta predstavili skupno listo za evropske volitve

Ljubljana, 30. marca - Organi strank SDS in SLS bodo danes po napovedih potrdili skupno listo za evropske volitve ter jo javno predstavili. Prvi trije bodo na listi predvidoma sedanji evropski poslanci SDS. Nosilec naj bi bil Milan Zver, sledili naj bi Romana Tomc in Patricija Šulin. Četrto in peto mesto naj bi dobila kandidata SLS in NLS, Franc Bogovič in Franc Kangler.