Na posvetu o šolstvu pozivi k zagotovitvi učiteljeve avtonomije in odpravi administrativnih obremenitev

Ljubljana, 29. marca - Na prvem javnem posvetu, ki ga je na temo prihodnosti vzgoje in izobraževanja pripravilo ministrstvo za izobraževanje, je bilo slišati predvsem pozive k sprejetju ukrepov za krepitev učiteljeve avtonomije in zmanjšanju njihovih administrativnih obremenitev. Gremo namreč v smeri popolne birokratizacije učiteljskega poklica, so opozarjali udeleženci.