Ancona, 15. marca - Italijana Claudia Pintija, ki je okužen z virusom hiv in je virus prenašal na ženske, s katerimi je imel spolne odnose, so v četrtek obsodili na 16 let in osem mesecev zapora zaradi uboja in povzročitve hudih poškodb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.