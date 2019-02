Slovenske galerije skupaj predstavile letošnji program

Ljubljana, 22. februarja - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) so danes svoj program v letošnjem letu predstavile galerije, ki se prav tako kot MGLC poleg muzealskega dela ukvarjajo s produkcijo sodobne umetniške ustvarjalnosti. Kot je dejala direktorica MGLC Nevenka Šivavec, med seboj dobro sodelujejo in se srečujejo s podobnimi izzivi in težavami.