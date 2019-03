Šarec poslancem predstavil svojo izbiro kandidatov za ministra

Ljubljana, 27. marca - Premier Marjan Šarec je v DZ predstavil kandidata za ministra za zdravje Aleša Šabedra ter za okolje in prostor Simona Zajca. Izbira Šabedra je po njegovih besedah "pretehtana in tehtna", v Zajcu pa vidi jamstvo za nadaljevanje in dokončanje že začetega dela, za reševanje težav, ki bodo še vzniknile, ter za zagon začrtanih projektov.