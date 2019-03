Začenja se 49. Teden slovenske drame

Kranj, 27. marca - S podelitvijo priznanj Združenja dramskih umetnikov Slovenije in z dramo Ob Zori se na današnji svetovni dan gledališča v Kranju začenja 49. Teden slovenske drame. Festival bo do 8. aprila postregel s sedmimi tekmovalnimi, štirimi spremljevalnimi in štirimi mednarodnimi predstavami ter vrsto spremljevalnih dogodkov.