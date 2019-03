Evropska komisija pozdravlja rast zaposlenosti, a opozarja na neenakomernost

Bruselj, 31. marca - Število zaposlenih in število opravljenih delovnih ur v Evropi se še naprej povečujeta. Število opravljenih ur je že preseglo vrh iz leta 2008, večina ustvarjenih delovnih mest pa so službe za nedoločen in polni delovni čas, so sporočili iz Evropske komisije, kjer rezultate pozdravljajo. Opozorili pa so na neenakomerno rast zaposlovanja.