Ob poročilu Evropske komisije o reformah in usposobljenosti delovne sile

Ljubljana, 15. marca - Slovenija se zaveda znakov gospodarskega ohlajanja in pomembno bo sedanje ugodne razmere izkoristiti za reforme in stabilnost javnih financ. O spremembah pri pokojninah je razprava stekla, pomembno bo izboljšati produktivnost in usposobljenost delovne sile, so ugotavljali ob današnji predstavitvi poročila Evropske komisije o Sloveniji v Ljubljani.