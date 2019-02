Prešernova rojstna hiša v Vrbi s prenovljenim lesenim delom

Vrba, 7. februarja - Prešernova rojstna hiša v Vrbi bo ob letošnjem kulturnem prazniku obiskovalce pričakala v nekoliko spremenjeni podobi. V minulih mesecih so namreč obnovili kamnite okvirje oken in vrat ter zamenjali dotrajane lesene dele na fasadi, ki so se sedaj v svetlejših odtenkih. Tako so hišo približali tudi podobi iz Prešernovega časa.