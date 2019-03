Sindikati opozarjajo na anomalije pri plačevanju poklicnega zavarovanja

Ljubljana, 27. marca - Delodajalci v cestnem prometu in Luki Koper so po oceni Konfederacije sindikatov 90 Slovenije zaradi neplačevanja poklicnega zavarovanja voznikom avtobusov in luškopristaniškim delavcem "profititali približno eno mesečno plačo letno na zaposlenega". V sindikatu in Društvu delavska svetovalnica vlado pozivajo k sistemski rešitvi tega problema.