Ljubljana, 27. oktobra - Po odločitvi prvostopenjskega je po poročanju Dela zdaj tudi višje delovno in socialno sodišče pritrdilo 53 voznikom mestnega avtobusa, ki so vložili tožbe proti LPP, ker so jim v javnem podjetju nezakonito prenehali plačevati prispevke za poklicno zavarovanje.