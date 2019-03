V Romuniji zasegli za 300 milijonov evrov kokaina

Bukarešta, 27. marca - Romunske oblasti so zasegle skoraj tono kokaina, ki so ga preiskovalci odkrili ob ladji, ki se je prevrnila v delti Donave. V torek so v zvezi s tem aretirali dva Srba. Vrednost kokaina so ocenili na 300 milijonov evrov. Gre za največji zaseg kokaina v Romuniji v zadnjih letih.