V Srbiji zasegli 1,1 tone marihuane

Beograd, 16. marca - Blizu mejnega prehoda Gradina z Bolgarijo so v petek zvečer v Srbiji zaplenili 1,1 tone marihuane in prijeli pet srbskih državljanov. Kot je danes povedal srbski notranji minister Nebojša Stefanović, je to največji zaseg tega mamila v Srbiji v zadnjih desetih, če ne 20 letih, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.