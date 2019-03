Maribor, 25. marca - V Mestni občini Maribor so v skladu z napovedjo novega župana Saše Arsenoviča zvišali turistično takso. Po novem bosta turistična in promocijska taksa znašali skupaj 2,5 evra oziroma 91 centov več kot doslej. Mestni svetniki so o tem odločali kar na dopisni seji.