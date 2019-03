Lani rekordno število nočitev v Mariboru

Maribor, 5. marca - Maribor je lani obiskalo 13 odstotkov več turistov kot leto prej. Število nočitev je preseglo nov mejnik, saj so v mestu zabeležili rekordnih 451.610 oziroma 36 odstotkov več nočitev kot v letu 2017. V Zavodu za turizem Maribor-Pohorje pripisujejo to okrepljeni promociji in izvedbi dogodkov. Eden takšnih bo konec tedna, ko bo 40. Rez Stare trte.