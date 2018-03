Na študentskih jedilnikih v restavracijah pogosto hrana s preveč soli in transmaščob

Ljubljana, 22. marca - Zveza potrošnikov Slovenije je v okviru projekta Študent - veš kaj ješ analizirala 18 jedi, ki se pogosto znajdejo v študentskih subvencioniranih kosilih v restavracijah. Ugotovili so, da jedi vsebujejo veliko soli in transmaščobnih kislin. Ob tem so opozorili, da je odgovornost za nezdravo prehrano tako na gostincih kot tudi študentih.