Dnevnik o odvzemu že plačane pravice do skrajšanja delovne dobe (25. 3.)

Ljubljana, 24. marca - Igor Dernovšek v komentarju Ustavno legalizirana kraja piše o več tisoč ljudeh, ki so si v dobri veri v zakonodajo dokupili leta delovne dobe za čas študija in vojaščine ter upravičeno pričakovali, da se bodo lahko zaradi tega prej upokojili. Država je do tedaj veljavna pravila čez noč razveljavila in jih opeharila za tisto, kar so že plačali.