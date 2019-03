Večer o pomembnosti snemanja občinskih sej (25. 3.)

Maribor, 24. marca - Urška Polanc v komentarju V javnem interesu piše, da mora biti delovanje oblastnih vzvodov tudi na lokalni ravni javno, odprto in transparentno, kar je nujen predpogoj za demokratično družbo. Avtorica se dotakne primera v občini Podvleka, kjer so sejo občinskega sveta zaprli za javnost in s tem vzbudili dvome.