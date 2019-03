Velika turistična križarka se je uspešno izognila katastrofi

pripravil Mihael Šuštaršič

Oslo, 24. marca - Luksuzni križarki Viking Sky z več kot 1300 ljudmi na krovu so v soboto pred obalo Norveške v zelo zahtevnih vremenskih razmerah odpovedali motorji. Že ji je grozilo, da jo bo vrglo na ostre čeri, ko je posadki le uspelo obnoviti pogon in se rešiti. Vmes pa je potekalo dramatično reševanje večinoma ostarelih britanskih in ameriških turistov.