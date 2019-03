Križarka Viking Sky priplula do pristanišča

Oslo, 24. marca - Luksuzna turistična križarka Viking Sky, ki je v soboto ob zahodni obali Norveške zašla v težave, ko so ji odpovedali motorji, je uspešno vplula v pristanišče Molde. Na krovu je bilo še vedno okoli 900 potnikov, večinoma starejših britanskih in ameriških turistov. Okoli 500 pa so jih z ladje v zahtevnih viharnih razmerah evakuirali s helikopterji.