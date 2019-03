V Mariboru še drugič festival čilija in čokolade

Maribor, 22. marca - Na mariborskem Trgu Leona Štuklja se po lanski premieri danes začenja drugi dvodnevni mednarodni festival Čili in čokolada. Na pekočem in sladkem festivalu se bo predstavilo več kot 40 ustvarjalcev čilijevih in čokoladnih kreacij iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Italije.