Maribor v znamenju 1. mednarodnega festivala Čili in čokolada

Maribor, 23. marca - Maribor bo danes in v soboto na Trgu Leona Štuklja gostil 1. mednarodni festival Čili in čokolada, ki bo štajersko prestolnico vsaj za dva dni spremenil v najslajše mesto na svetu. Kot ob tem obljubljajo organizatorji dogodka, se bo v Mariboru predstavilo več kot 35 različnih ustvarjalcev čilijevih in čokoladnih kreacij iz Slovenije in tujine.