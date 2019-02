Okoljsko ministrstvo z osnutkom uredbe o ukinitvi koncesije na Muri

Ljubljana, 13. februarja - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v skladu z napovedmi ministra Jureta Lebna v javno razpravo dalo predlog ukinitve uredbe, s katero se je konec leta 2005 odločila podeliti koncesijo za proizvodnjo električne energije na reki Muri. Mnenja in pripombe na osnutek uredbe bodo sprejemali do 27. februarja.