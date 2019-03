Aprila začetek urejanja kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem

Bohinj/Bled, 21. marca - Prihodnji mesec bo predvidoma stekla gradnja kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem. Urejanje povezave se bo v prvi fazi začelo na območju od Mačkovca skozi Bohinjsko Belo do Obrn. Aprila naj bi bil izdelan tudi idejni projekt za izgradnjo najbolj zahtevnega dela trase skozi Sotesko. Celotna povezava naj bi bila zgrajena do leta 2023.