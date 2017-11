Tečejo aktivnost za ureditev kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem

Bled/Bohinj, 5. novembra - Na Bledu in v Bohinju že dolgo opozarjajo na nujnost ureditve kolesarske povezave med krajema. Po letih recesije so se letos začeli znova delati koraki v smeri uresničitve tega državnega projekta. V izdelavi so projektne naloge za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije, stekli pa so tudi pogovori z lastniki zemljišč.